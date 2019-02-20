Смартфон GM 9 Pro отмечен за рекламу в YouTube

Самым привлекательным роликом назвали видео со смартфоном GM 9 Pro. Ранее и сам аппарат признали одним из самых популярных коммуникационных устройств в среднем сегменте смартфонов. Напомним, не так давно цена устройства была снижена производителем.





Своей популярностью аппарат обязан успешной рекламой, которую запустили в соцсетях. Коммерческий ролик с демонстрацией возможностей GM 9 Pro выбрали в качестве самой удачной рекламой YouTube в коллекции лучших рекламных видео за 2018 г.

Видеоролик с рекламой GM 9 Pro был создан студией Dwarf Planet совместно с компаниями General Mobile и Google. Интересно, что над созданием ролика работала команда из ста человек с привлечением цифровых и визуальных инноваций. Затем его запустили в социальных сетях.





Напомним, General Mobile является популярной компанией по производству смартфонов. Продукция компании представлена во многих европейских, азиатских и африканских рынках. Хотя пользователи не очень часто слышат о телефонах GM, но они прекрасно конкурируют с известными флагманами на рынке бюджетных и средних аппаратов. Модели GM используют прошивки Android One и Android Go, что обеспечивает им стабильный спрос.