Евросоюз утвердил новые правила «право на ремонт»

Специальная комиссия Европейского Союза законодательным путем решает острую проблему, связанную с ремонтом мобильных аппаратов и других цифровых гаджетов. Официальные власти планируют с помощью новых правовых норм в ЕС упорядочить этот рынок. Теперь в соответствующих документах прописаны принципы обязательного гарантийного обслуживания устройств, а также жесткие требования к комплектующим материалам, которые будут использоваться в ремонте.



Отмечается, что утвержденные правила могут значительно повлиять на внешность носимых аппаратов, в частности смартфонов. В их производстве производители в обязательном порядке должны будут оснащать свои продукты из деталей, которые будут произведены из переработанных материалов. Правила даже прописали и дизайн некоторых аппаратов.

На данный момент в ЕС прорабатывается совершенно новая система механизма контроля по предоставлению гарантийного обслуживания и срокам возврата отремонтированных аппаратов своим владельцам. Правила гласят: «Одноразовые устройства с минимальной стоимостью будут запрещены на законодательном уровне. Соответствующие органы должны начать контролировать так называемое «преждевременное устаревание» аппаратов. Уничтожение непроданных товаров будет находиться под запретом. Их детали в обязательном порядке будут отправляться на переработку», — заявляют представители Европарламента.





Европейская комиссия утвердила «Европейский зелёный курс», который позволяет сформировать новую законодательную базу под требования к производителям телефонов, компьютеров и планшетных устройств относительно продления жизни электронных устройств. Компании должны будут использовать больше переработанных материалов, упростить процедуру ремонта, а также переработку и повторное использование материалов.

Если данный курс одобрит уже Европарламент, тогда законодательная база позволит расширить действие закона об экодизайне на смартфоны, планшеты, компьютеры. Такое решение европейских властей будет способствовать полному изменению дизайна всех цифровых аппаратов.



