Инновационная ОС MIUI 11 выйдет в октябре

Китайские источники заявляют, что новая платформа может появиться ещё до зимы, операционную систему анонсирует вместе с Xiaomi Mi Mix 4. Напомним, пользователи давно ждут от Xiaomi обновленную MIUI 11, хотя компания хранит упорное молчание о сроках появления оболочки. Иногда через Weibo сообщается, что новая программа вот-вот появится.



Молчание прервал один из менеджеров компании, он утверждает, что выпуск революционной ОС MIUI 11 состоится до зимы, а самым вероятным сроком его появления эксперты считают октябрь, когда должен пройти анонс модели Mi Mix 4. Напомним, ранее глава Xiaomi Lin Bin официально сообщил, что новая модель Mi Mix 4 не появится в августе и намекнул, что этот флагман получит новый интерфейс.

Не зря ОС MIUI 11 вызывает такой ажиотаж среди пользователей. Все аппараты Xiaomi с поддержкой MIUI 11 смогут использовать ультра режим энергосбережения. Как доказывают новые скриншоты, Xiaomi смогла интегрировать режим энергосбережения в новую версию MIUI. Китайцы уже могут использовать режим экономии заряда батареи в MIUI. Если смартфон переключит на этот режим, то фоновые операции отслеживаются, они могут и ограничиваться, при этом синхронизация не будет работать.

При режиме энергосбережения будет использоваться ограниченное количество программ, а фон становится черным, на главном экране будут видны только три приложения: Телефон, Контакты и Сообщения. К сожалению, режим энергосбережения не будет доступен для телефонов Redmi.

Кроме того, в MIUI 11 будет использоваться стандартный режим Dark, а также будет меньше показов рекламы, появятся новые значки и будет выполнена оптимизация строки состояния.



