Xiaom разработала зубную щетку с дисплеем

Сенсорный экран зубной щетки Xiaomi Oclean X вызывает большой интерес, который пользователи выразили своим вкладом во время сбора денег для производственного выпуска концепта. В мае было собрано больше на 4000%, чем хотел получить разработчик.





Сбор средств запустили на специальной площадке финансирования Xiaomi Youpin. Особенностью щетки под названием Oclean X является сенсорный мини-дисплей. За две недели в общей сумме 41 тыс. пользователи перечислили $1,5 млн. Сбор средств всё ещё продолжается, деньги можно будет перечислять до 20 июня. Пользователи, которые принимали участие в проекте, смогут купить себе щетку за $36. Позже она выйдет в розницу за $43.

Зубная щетка может контролировать силу воздействия на зубы и десны. Некоторые данные будут отображаться на экране и затем передаваться на смартфон. Щетка «посоветует» как изменить наклон головы или кисти во время чистки зубов. В комплектации щетки имеется аккумулятор 800 мАч и магнитный зарядный модуль.