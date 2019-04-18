Швейцария оценивает риски для здоровья от использования 5G

Власти Швейцарии должны следить за потенциальными опасностями для здоровья от использования сетей пятого поколения. Парламент страны призывает оценить все риски по эксплуатации создаваемых в стране сетей 5G. Законодатели несколько раз уже отказались от отмены ограничительных норм на излучение.





Теперь правительство Швейцарии планирует организовать специальный мониторинг, чтобы сгладить данную проблему. Все опасения относительно потенциально опасного воздействия на людей сотовых сетей 5G должны быть изучены.

По решению Кабинета министров Государственное природоохранное ведомство готово измерять неионизирующее излучение и оценить все риски, при этом власти должны будут постоянно информировать население о результатах этих мероприятий.





Как известно, Швейцария является федеративным государством, состоящее из кантонов. Местная администрация некоторых земель сильно тормозит выдачу разрешительных документов на монтаж антенн для передачи 5G. Свой отказ они объясняют тем, что масштабы вреда от работы этих антенн пока не изучены учёными. В свою очередь правительство уже выделило более 380 млн. швейцарских франков на реализацию проекта.





Швейцария на данный момент разделилась на две части, почти половина население опасается, что излучение от антенн является опасным для их здоровья. Поэтому Парламент отказывает менять ранее принятые ограничения на излучение, депутаты призывают правительство определить риски подобного шага. Во многом подобные опасения подогреваются разными слухами, хотя до сих пор в стране не измерялись фактические уровни излучения.