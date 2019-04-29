Huawei выпустит более 100.000 Mate X 5G до июля

В инновационный год складных экранов смартфонов запуск новых продуктов действительно занимает много времени. Перед лицом новых технологий производители телефонов должны быть очень осторожны. Согласно внутренним слухам, Huawei ужесточает проверки долговечности складных экранов.





Как сообщают в анонсах, объем первой поставки Huawei Mate X будет составлять не менее 100.000 единиц, а цена не должна превышать 14.000 юаней ($ 2080). Кроме того, по словам инсайдеров Huawei, этот смартфон со складным экраном ожидается до начала июля!

Ранее ходили слухи, что первая партия составит около 80.000 смартфонов. Из-за ограниченной поставки складного экрана от BOE, Huawei может лимитировать весь объем девайсов до 300.000 единиц. Мы думали, что у Samsung было преимущество с более надёжной линией поставок. У Samsung будет 700.000 готовых устройств и резерв произвести ещё 300.000.





Для устройств со складными дисплеями наиболее важной частью является долговечность самого дисплея. Samsung пришлось отложить релиз из-за проблем, связанных с этим. Теперь, когда мы знаем, что складной экран смартфона Huawei поступит в продажу в июне, есть все основания полагать, что производитель может решить все типы проблем, связанных со сроком службы экрана.





Недавно компания Huawei анонсировала план развития оборудования 5G. Первые продукты Huawei 5G будут впервые выпущены в середине июня. Она также показала, что версия Huawei Mate X 5G будет выпущена до июля; мобильный Wi-Fi 5G будет представлен в сентябре, а новый смартфон 5G Huawei (с обычным форм-фактором) может появиться в октябре.