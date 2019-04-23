Huawei объявила результаты первого квартала 2019 года

По показателям компании, рентабельность немного снизилась. Интересно, что данные первого квартала китайский производитель начал объявлять постепенно. Помимо того, Huawei поделилась результатами продаж за указанное время.





Напомним, на конференции AWE 2019 в Шанхае глава компании Юй Чэндун заявил, что Huawei за этот год планирует продать смартфоны Huawei и Honor в количестве 250-260 млн. шт. По словам топ-менеджера, к 2020 году этот показатель должен составить до 300 млн. смартфонов. Таким образом, китайский производитель станет в 2020 году крупнейшим производителем и поставщиком смартфонов в мире.

Согласно отчёту, выручка компании Huawei выросла на 39%, т.е. до 179,7 млрд. юаней ($26,7 млрд.). Только за первый квартал Huawei продала 59 млн. телефонов. В прошлом году выручка производителя увеличилась на 39%.





Держатели акций и потенциальные акционеры компании Huawei положительно отреагировали на увеличение прибыльности, поэтому выручка на биржах компании также увеличилась до рекордного уровня.

Huawei возлагает большие надежды на продажи роскошного флагманского аппарата Mate X. В отличие от недавно представленного складного Galaxy Fold китайцы не имеют проблем со своим гибким смартфоном. Если Samsung отложила все продажи Galaxy Fold, то китайская компания наоборот заявила, что дата продаж Huawei Mate X не отменяется. Прототип с гибким экраном появится в продаже в июне.





Напомним, Huawei представила эту новинку на Mobile World Congress, тогда и объявила: модель будет запущена в июне. Теперь в компании подтвердили, что ничего не меняется, и поставки начнутся в соответствии с графиком. После неудачи Samsung Galaxy Fold сегмент складных экранов для китайского производителя станет ещё одной доходной площадкой. Остальные поставщики складных смартфонов не смогут обеспечить данный рынок достаточным объёмом поставок.