OnePlus 7 Pro готовится стать истинным убийцей флагманов

OnePlus всегда гордился своими телефонами как убийцами флагманов, но, после первых двух или трех поколений, он в основном стал известен тем, что предлагает более доступную альтернативу премиальным моделям. Телефоны OnePlus могут соответствовать основным характеристикам, но иногда они отстают в функциональности. Однако с OnePlus 7 Pro компания может иметь еще один бешеный успех, при условии, что вся информация в слухах верна и цена правильная.





Ожидается, что OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro (а также вариант 5G) будут работать на Qualcomm Snapdragon 855. Объем оперативной памяти может начинаться с 8 ГБ и может достигать 10 ГБ. Это, однако, наименее интересные детали о флагмане OnePlus, который выходит в следующем месяце.



Ожидается, что OnePlus 7 Pro, в частности, придет впервые с тройной камерой, и на основе последней утечки информации это звучит довольно внушительно. Огромная 48-мегапиксельная основная камера (которая, скорее всего, будет по умолчанию снимать в 12 Мп) и 16-мегапиксельная со сверхшироким объективом. Возможно, более интересной является 8-мегапиксельная камера с 3-кратным зумом. Это не Huawei, но все равно выше, чем средняя камера мобильного телефона.



Конечно, характеристики камеры — это одно, но недоработанное программное обеспечение камеры может свести преимущества к нулю. Компания OnePlus, по крайней мере, более привержена обновлению своего приложения камеры после запуска продаж, чем другие OEM-производители. Надеюсь, камера будет конкурентоспособная уже сразу «из коробки».



Наряду с экраном 90 Гц, который вы найдете только в игровых смартфонах, OnePlus 7 Pro может предложить хорошо выверенный смартфон для игр, фотографии и повседневного использования. Учитывая эти факторы, однако, новинка вряд ли будет так же доступной для пользователей, как предыдущие телефоны OnePlus. Вышесказанное и всплывающая селфи камера может привлечь покупателей, несмотря на цену. OnePlus, как ожидается, представит свои смартфоны 14 мая.

