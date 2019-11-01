Объявлены скидки на OnePlus 7 Pro

По традиции после анонса серии OnePlus 7T производитель должен был объявить скидки на свои действующие продукты. Итак, на смартфоны OnePlus 7 Pro и OnePlus 7 производитель начал предлагать скидки. Ценопад состоялся в Китае, США и Канаде.





Скидки на OnePlus7 Pro составляет около $50 в Америке, в Китае — от 100 до 200 юаней или $15-30. Вот скидочные цены на некоторые другие варианты телефона OnePlus 7 Pro:

8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ — $649 в США;

6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ — 3899 юаней или $550 в Китае;

8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ — 4299 юаней или $610 в Китае.

Напомним, в Китае телефон OnePlus 7T предлагается за 2999 юаней или $425 за версию 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ и за 3199 юаней или $454 за версию 8 ГБ ОЗУ + 256.

Некоторые особенности смартфона OnePlus 7 Pro: 6,67-дюймовый Quad HD + дисплей – 3120Х1440 пикселей, 8-ядерный процессор Snapdragon 855, графический процессор Adreno 640, технология жидкостного охлаждения, память 6/8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ, поддержка Android 9 и OxygenOS 9.5, а также Dual SIM. Имеются 48 Мп задняя камера и 16 Мп фронтальная.

Есть экранный датчик отпечатков пальцев, аудио вход USB Type-C и двойные стереодинамики. Смартфон работает от аккумулятора 4000 мАч. Его параметры: 162,6х75,9х8,8 мм и вес 206 г.



