Смартфон OnePlus 7 Pro признан лучшим

По итогам 2019 года китайский смартфон оценили в качестве самого лучшего телефона. Эту оценку китайскому смартфону дает The Guardian, который считается самым престижным новостным каналом как в Великобритании, так и в мире.





Канал составил список лучших телефонов за 2019 год. На мобильном рынке наблюдается острейшая конкуренция, а к 2020 году она будет ещё больше расти. The Guardian из этой огромной коллекции выбрал именно OnePlus 7 Pro. Кроме того в список канала попали IPhone 11 Pro, Samsung Galaxy S10 и Huawei P30 Pro – эти смартфона названы в качестве лучших камерафонов 2019 года .

Технические особенности смартфона OnePlus 7 Pro:

6,67-дюймовый Quad HD + AMOLED-дисплей — 3120x 1440 пикселей, 8-ядерный процессор Snapdragon 855, графический процессор Adreno 640, 6 / 128 ГБ, 8 / 12 ГБ, поддержка Android 9 и OxygenOS 9.5, двух SIM карт.

Основная задняя камера: 48, 16 и 8 Мп, датчик Sony IMX586, 16-мегапиксельная фронтальная камера с сенсором Sony IMX471.

Сканер отпечатков пальцев с экрана, аудио вход USB Type-C, двойные стереодинамики, Dolby Atmos и зарядная батарея 4000 мАч.

Размеры: 162,6 × 75,9 × 8,8 мм и вес: 206 г.