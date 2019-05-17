OnePlus вошла в элиту производителей премиум смартфонов

Вхождение китайской компании в TОП-5 крупнейших производителей смартфонов люкс класса было ожидаемо, ведь нельзя было игнорировать громкое появление на флагманском рынке модели OnePlus 7 Pro, которая уже доступна в США. Свои желанные OnePlus 7 Pro с 21 мая смогут приобрести жители Китая и Европы.





На домашней презентации OnePlus 7 глава компании и основатель бренда Пит Лау заявил, что производитель вошел в пятерку мировых производителей смартфонов, которые пользуются огромным спросом в сегменте аппаратов премиум-класса.

Успех OnePlus можно назвать ошеломительным, ведь эта компания начала свою деятельность в 2013 году, и всего за шесть лет смогла ворваться в компанию элиты: Apple, Samsung, Huawei и OPPO. Напомним, OnePlus за время своей деятельности представила 10 премиум смартфонов.





В линейке OnePlus 7 компания впервые выпускает расширенную версию нового смартфона с приставкой Pro в названии. Лицом бренда OnePlus стал самый рейтинговый американский актер Роберт Дауни младший — «Железный человек» будет рекламировать OnePlus 7 Pro. Уже появились первые рекламные снимки с изображением шикарного Роберта Дауни с телефоном OnePlus 7 Pro.





Инсайдер из Индии Викас Агарвал сообщает очередные новости относительно работы компании, теперь китайские инженеры сосредоточились в реализации проекта по созданию смарт-телевизора под названием OnePlus TV. Кроме того, компания объявила об обновлении смартфонов OnePlus 6 и 6T до версии прошивки OxygenOS 9.5, теперь в этих «старых» смартфонах, как и в OnePlus 7, появилась возможность использования оптических режимов Zen и Nightscape 2.



