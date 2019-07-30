Смартфоны OnePlus возвращаются в Индию

Интересно, что именно первыми китайскими телефонами на индийском рынке были аппараты под брендом этой компании. Китайский производитель теперь вернулся и смартфоны OnePlus готовы вновь побороться за свое лидерство. Напомним, по статистике индийский рынок является вторым в мире по величине продаж. В этой стране сейчас самыми успешными являются компании Samsung и Xiaomi, которые конкурируют в среднем и бюджетном сегментах.





Однако OnePlus будет ориентироваться на поставках флагманских телефонов. На данный момент смартфоны OnePlus занимают 40% рынка флагманских аппаратов, а доля Samsung и и Xiaomi составляет 34% и 12% соответственно. Большие надежды компания связывает с продажами OnePlus 7 и 7 Pro, которые пользуются огромным спросом на домашнем рынке.

Технические характеристики OnePlus 7 Pro: 6,67-дюймовый Quad HD + экран — 3120x1440 пикселей, 8-ядерный Snapdragon 855, графический чипсет Adreno 640, память 6/128 ГБ, 8/12 ГБ и 8/256 ГБ. Поддержка интерфейсов Android 9 и OxygenOS 9.5, а также двух SIM карт.

Видео и фото возможности аппарата: задняя тройная камера 48, 16 и 8 Мп с двойной светодиодной вспышкой, датчиком Sony IMX586, а также с телеобъективом и сверхшироким объективом. Смартфон имеет сканер отпечатков пальцев, аккумулятор 4000 мАч и двойные стереодинамики. Размеры модели: 162,6×75,9×8,8 мм с весом 206 г.