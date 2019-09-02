Появились новые изображения смартфона OnePlus 7T

Ожидаемый телефон был в чехле, хотя даже в таком изображении можно подтвердить дизайн задней панели, на нём заметен округленный блок основной камеры. Эти снимки появились на ресурсе Slashleaks, OnePlus 7T будет оснащен 90-герцевым Super AMOLED дисплеем с вырезом для фронтальной камеры.





Кроме круглого блока, основная камера получает три датчика изображения. Их разрешение составляет 12, 16 и 48 Мп. Камера сможет записывать ролики по 10 секунд с частотой 960 к/с. В фронтальной камеру используется датчик 16 Мп.

Смартфон работает на однокристальной платформе Snapdragon 855 Plus, объёмы памяти 8/128/256 ГБ. Мощность батареи составит 3800 мАч. Телефон облачен в корпус в двух цветовых решениях: Frosted Silver и Haze Blue.

Напомним, в новой линейке появится ещё один смартфон под названием OnePlus 7T Pro в двух версиях: 7T Pro и 7T Pro McLaren Edition. Эксперты отмечают, значительные улучшения при переходе с модели OnePlus 7 на модель OnePlus 7T. Компания обновила как дизайн, так и комплектацию телефона. Хотя модель 7T Pro не так сильно отличается от своего предшественника, она имеет всплывающую камеру и тройную заднюю камеру, которая расположена вертикально.

Ранее производитель уже использовал в цикле наименований OnePlus серию с обозначением буквы «T» — это означает, что в смартфоне будут некоторые аппаратные улучшения. Хотя с ситуацией выпуска OnePlus 7T дела обстоят иначе. Теперь эта линейка получает и новый дизайн камеры.