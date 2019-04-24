Названа дата выпуска OnePlus 7

24.04.2019 00:08 Смолкин Федор Клуб: One Plus

Сегодня OnePlus раскрыли все карты, подтвердив дату ожидаемого события.


 

Неудивительно, что оно будет посвящено анонсу OnePlus 7, которого мы все давно ожидали. Это еще нескоро, ожидание продлится до середины мая. 

В частности, OnePlus объявил сегодня в Twitter, что событие по запуску OnePlus 7 состоится 14 мая — через три недели. Объявление сопровождалось 11-секундным видео, из которого мало что ясно. Говорится только, что мы «выйдем за пределы скорости». Это подтверждает, что OnePlus 7 станет горячей темой для обсуждений, и мы думаем, что этого достаточно для большинства людей. 


Мы подозревали майскую дату выпуска OnePlus 7. На прошлой неделе утечка назвала 14 мая как точную дату запуска OnePlus 7, но и без этого помним, что OnePlus 6 выпущен также в мае. Возможно, это начало тренда майских релизов для OnePlus? 

В любом случае, по слухам, OnePlus 7 изгоняет «челку» с помощью всплывающей селфи-камеры. Мы видели, как некоторые устройства используют всплывающие камеры с переменным успехом, и в этом мире вырезов и дырок в экране, а теперь и выдвижных камер, возникает вопрос, скоро ли появятся всплывающие камеры. 

В то время как большинство утечек было сосредоточено на этой всплывающей селфи-камере, другие говорили нам, что мы ожидаем таких вещей, как связку из трех камер на задней панели устройства, дисплей с частотой 90 Гц и, возможно, даже поддержку 5G. Мы увидим, какие из этих утечек были правдой, а какие — не скоро, когда OnePlus официально представит телефон в следующем месяце, так что следите за обновлениями.

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