Названа дата выпуска OnePlus 7

Сегодня OnePlus раскрыли все карты, подтвердив дату ожидаемого события.





Неудивительно, что оно будет посвящено анонсу OnePlus 7, которого мы все давно ожидали. Это еще нескоро, ожидание продлится до середины мая.



В частности, OnePlus объявил сегодня в Twitter, что событие по запуску OnePlus 7 состоится 14 мая — через три недели. Объявление сопровождалось 11-секундным видео, из которого мало что ясно. Говорится только, что мы «выйдем за пределы скорости». Это подтверждает, что OnePlus 7 станет горячей темой для обсуждений, и мы думаем, что этого достаточно для большинства людей.





Мы подозревали майскую дату выпуска OnePlus 7. На прошлой неделе утечка назвала 14 мая как точную дату запуска OnePlus 7, но и без этого помним, что OnePlus 6 выпущен также в мае. Возможно, это начало тренда майских релизов для OnePlus?

В любом случае, по слухам, OnePlus 7 изгоняет «челку» с помощью всплывающей селфи-камеры. Мы видели, как некоторые устройства используют всплывающие камеры с переменным успехом, и в этом мире вырезов и дырок в экране, а теперь и выдвижных камер, возникает вопрос, скоро ли появятся всплывающие камеры.



В то время как большинство утечек было сосредоточено на этой всплывающей селфи-камере, другие говорили нам, что мы ожидаем таких вещей, как связку из трех камер на задней панели устройства, дисплей с частотой 90 Гц и, возможно, даже поддержку 5G. Мы увидим, какие из этих утечек были правдой, а какие — не скоро, когда OnePlus официально представит телефон в следующем месяце, так что следите за обновлениями.

