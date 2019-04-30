Без челки, без рамок и без лишних свистелок - OnePlus 7 Pro

До объявления OnePlus 7 Pro осталось всего пятнадцать дней и сегодня OnePlus разместил в The New York Times рекламу на целую страницу, в которой снова подогревает интерес покупателей.







Логотип OnePlus занимает центральное место в объявлении, где показан подробный эскиз предстоящего флагмана. Рекламный эскиз демонстрирует ряд ключевых компонентов, таких как наличие трех камер и порт USB-C. Он также указывает на большую батарею и отсутствие разъема для наушников. Самым значимым элементом, однако, является всплывающая селфи камера.

Вместе с большим эскизом указаны основные инновации. Как и ожидалось, дисплей OnePlus 7 Pro будет без чёлки и без рамки. Эти нюансы также обыграны в эскизе и должны хорошо дополнять частоту обновления дисплея 90 Гц. Стоит также отметить, что дисплей не может похвастаться фиксированной частотой обновления. Вместо этого он адаптируется к любому контенту с частотой обновления от 60 Гц до 90 Гц. Эта технология, по словам типстера Макса Дж., Будет называться «Fluid AMOLED».

OnePlus также может похвастаться тем, что его предстоящие флагманы лишены прибамбасов (“no bells & whistles”), без подвисаний приложений (no “app lag”) и лишнего встроенного ПО. Среди преимуществ компания также отмечает, что в телефоне «нет случайной музыки», неочевидно намекая на партнерство Apple с U2 в 2014 году, которое подарило альбом «Songs of Innocence» всем пользователям iTunes после анонса iPhone 6.





Наконец, в рекламе указывается, что флагман будет иметь «ценник не в 2000 долларов». Интересно, что OnePlus решил выделить это число, а не 1000 долларов, учитывая, что OnePlus 7 Pro, как ожидается, будет стоить около 699 долларов, но, опять же, это камень в огород последних складных устройствах от Samsung и Huawei.