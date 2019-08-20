Флагманы OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro анонсируют в сентябре

Получается, что эти смартфоны производители представят почти на месяц раньше, чем это предполагалось. Сообщение о скором анонсе новых флагманов распространил известный инсайдер Max J, который выложил эту новость на своей ленте в Twitter.



Флагманские OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro поступят в продажу уже 15 октября 2019 г. Смартфоны представят впервые 26 сентября, мероприятие состоится в Индии. Напомним, ранее OnePlus считался лидером местного рынка, на данный момент компания старается вернуть прежние позиции. В Европе и Северной Америке эти новинки представят 10 октября, а продажи стартуют 15 октября.

До сих пор ничего неизвестно о характеристиках новых флагманов. Лишь известно, что в комплектации аппаратов будет беспроводное зарядное устройство. Возможно, в новой серии появится и версия с поддержкой 5G.

Предшественник модели OnePlus 7T был представлен 26 октября 2018 года. Этой осенью своего анонса ожидают и другие флагманы новая модель iPhone и Huawei Mate 30.



