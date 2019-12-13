Выпущено новое обновление для OnePlus 7 и 7 Pro

Google начал предоставлять ежемесячное обновление смартфонам OnePlus 7 и 7 Pro. Специалисты уже изучили все детали этого обновления, прежде всего, они включают в себя исправления безопасности.





OnePlus также объявил о начале обновления OxygenOS 10.0.3 для моделей OnePlus 7 и 7 Pro, программный продукт загружается через сеть, а проверить наличие обновления можно в настройках.

Что предлагает обновления:

1. Обновление безопасности Android до ноября 2019

2. Улучшена стабильность системы

3. Исправлены ранее обнаруженные ошибки.

Основные особенности OnePlus 7: 6,41-дюймовый AMOLED-дисплей Full HD + — 2340х1080 пикселей, 8-ядерный Snapdragon 855, 6/128 ГБ или 8/256 ГБ, Android 9 и OxygenOS 9.5, поддержка двух SIM карт, камера 48 Мп, фронтальная камера 16 Мп, сканер отпечатков, батарея 3700 мАч, аудио вход USB Type-C, стереодинамики, Dolby Atmos и др.

Особенности смартфона OnePlus 7 Pro: 6,67-дюймовый Quad HD + AMOLED-дисплей – 3120х1440 пикселей, 8-ядерный процессор Snapdragon 855, процессор Adreno 640, 6/128 ГБ, 8/12 ГБ RAM и 256 ГБ. Поддержка Android 9 и OxygenOS 9.5, двух SIM карт. Камера 48 и 8 Мп, 16-мегапиксельная фронтальная камера. Аккумулятор Warp Charge Fast Charged 4000 мАч и датчик отпечатков пальцев.