OnePlus 7 Pro засветился на качественных фотографиях

Смартфон OnePlus 7 Pro ожидается поклонниками селфи. Они собирали по частям из многих источников разную информацию о грядущем аппарате. Опубликованные свежие снимки позволяют узнать им о смартфоне ещё больше. К сожалению, на новой порции фотографиях нельзя рассмотреть выдвижную фронтальную камеру, которую обещает разработчик.





Снимки опубликовал на своей странице Twitter авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре. Пользователь из Индии известен под именем Sudhanshu1414, именно он и показал почти официальное изображение OnePlus 7 Pro. Итак, ожидаемый смартфон имеет тройную основную камеру. Система камеры поддерживается 8, 16 и 48 Мп модулями. При этом оптические возможности смартфона засветились ранее. Пользователи даже смогли впервые увидеть новинку на компьютерных изображениях, которые создали энтузиасты.





Пока остается неизвестным, какой материал будет использован для создания корпуса, а точнее, задней панели. Уверенно можно заявить, что для этой части вряд ли будут использовать пластик. Ныне модный градиентные цвета также не будут использоваться в оформлении корпуса, так как глава OnePlus ранее уточнил, что такие оттенки мало интересуют потенциальных покупателей. По данным Пита Лау, смартфоны в таких оболочках продаются не очень активно.





OnePlus 7 Pro должен получить 6,64-дюймовый экран, зарядное оборудование с 30 ВТ подзарядкой. Смартфон получает топовый Snapdragon 855, в дисплей встроен сканер отпечатков. Напомним, официальный анонс долгожданного аппарата производитель планирует организовать 14 мая. В этот день ожидается представление двух новинок, кроме OnePlus 7 Pro, компания анонсирует базовую модель OnePlus 7, она будет оснащена более скоромной двойной основной камерой.