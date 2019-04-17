Смартфон One Plus 7 сильно отличается от One Plus 7 Pro

Наконец, ответ получен, действительно между двумя смартфонами существует большая разница. Пользователи смогли сравнить аппараты, посмотрев видео на YouTube. Основное отличие: врезанная селфи-камера в экране против выдвижной и двойная камера вместо тройной.





Ранее инсайдер из Индии Ишан Агарвал рассекретил то, что ожидаемый новый One Plus отличается от предшественников, разработчикаппарата решил не следовать традициям, хотя компания готовит свою линейку смартфонов в трех версиях и флагманы будут отличаться.

В линейке ОnePlus 7 ожидаются три следующих прототипа:

— OnePlus 7 Standart Edition;

— OnePlus 7 Pro;

— OnePlus 7 Pro 5G.





Напомним, ранее опубликованные данные относительно новой линейки касались лишь только одной модели OnePlus 7 Pro. Теперь стало известно, что модели из этой новой линейки отличаются, в частности, камеры аппаратов. Известный инсайдер впервые показал ролик с возможностями другого представителя серии — OnePlus 7 Standart Edition.

Базовая модель OnePlus 7 получила двойную основную камеру, а фронтальная расположена в каплевидной «челке» дисплея, в смартфоне установлен 6,2-дюймовый экран.





Новинки OnePlus 7 и OnePlus7 Pro ждут своего официального анонса 14 мая, уточнил Генеральный директор компании. Телефоны уже завоевали славу смартфонов-убийц других известных флагманов индустрии. Он также уточнил, что благодаря своим конструктивным особенностям смартфон OnePlus7 Pro является суперфлагманским устройством, поэтому он не может быть доступным для всех пользователей. OnePlus 7 Pro оснащен изогнутым 6,64-дюймовым экраном, а также в выдвижной фронтальной и тройной основной 48 Мп камерами. OnePlus 7 Pro 5G почти повторяет технические характеристики OnePlus 7 Pro, а также будет работать в сетях нового поколения.