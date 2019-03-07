Смартфон Oppo F11 Pro представлен в Индии

Новый смартфон оснащен съемной фронтальной камерой, во время официального показа Oppo F11 Pro было заявлено, что в данном прототипе «поддерживается стильный дизайн», а также имеются и другие преимущества.





Oppo F11 Pro получил следующие характеристики: 6,5-дюймовую панель – 2340х1080 пикселей, восьмиъядерный MediaTek Helio P70, четырехядерные Cortex A73 и A53, 6/64/256 ГБ, microSD, Android 9, Color OS 6, Dual SIM (гибридная), тройную камеру 2,25/5/48 Мп, фронтальную 16 Мп, датчик отпечатков, разъём для наушников и аккумулятор 4000 мАч. Поддерживаются WiFi, Bluetooth, GPS, ГЛОНАСС и технология VOOC Flash Charger.

Для пользователей в Индии версии аппарата будут предлагаться с $249 до $353, продажи начинаются 15 марта. Ранее новинку протестировали в фотолаборатории DxOMark. На этих тестах Oppo F11 Pro получил не очень высокие баллы.

С этого года компания готовится к покорению американского сегмента. Oppo отлично зарекомендовала себя в Китае и Европе, где смартфоны этой марки продаются очень хорошо. Производителю удалось войти в систему оператора GSM, что поможет укрепить позиции Oppo в США.





Oppo не легко будет завоевать успех на американском рынке из-за торговой войны между США и Китаем. Однако компания уже наладила отношения с лидером мобильной связи США – оператором T-Mobile. Пока производитель планирует представлять в США только один свой телефон.