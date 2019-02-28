В кнопочных телефонах появится Google Assistant

Новая функция позволит расширить возможности кнопочных мобильных телефонов с поддержкой KaiOS, в аппаратах можно будет использовать и некоторые сторонние программы.





Мобильная платформа KaiOS в кнопочных мобильных устройствах становятся все более популярными во многих развивающих рынках. Большинство пользователей в Индии сегодня охотно используют эту операционную систему. Хотя ограниченные возможности KaiOS не будут в будущем способствовать росту интереса к данному интерфейсу, а появление в функциональном списке этих телефонов Google Assistant позволит удержать внимание к ним на определенный период.

На рынке умных мобильных аппаратов во многих странах KaiOS является лидером. Именно эту тенденцию отмечает Google, которая решила потратить на развитие своего проекта $22 млн. Компания привлекла разработчиков для создания дополнительных сервисов и программ для KaiOS. Появление сервиса голосового помощника в KaiOS стало первым результатом этого сотрудничества.





Способности Google Assistant на KaiOS, естественно, будут немного скромнее. Ведь родной платформой ассистента является Android. Однако базовые функции будут работать отлично, например, поисковый сервис и диктовка сообщений. Теперь бюджетные кнопочные аппараты с KaiOS будут ближе к современным смартфонам.