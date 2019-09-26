Новый игровой смартфон Нубия Red Magic 3S

Конкуренция в игровом сегменте мобильного рынка растет день ото дня. Именно китайские производители активировали этот рынок своими невероятными моделями. На рынке снова появился один из самых совершенных телефонов с игровыми опциями. Nubia Red Magic 3S полностью отвечает требованиям игроков и по цене, и по качеству.



Смартфон Nubia Red Magic 3S будет официально продаваться в Европе с 16 октября, специалисты уже отмечают отличный дизайн, хорошую производительность и умеренную стоимость телефона. Продажи аппарата на домашнем рынке начались 9 сентября. Кстати, модель успешно протестирована в авторитетном бенчмарке AnTuTu.

Сенсорные кнопки на задней панели модели позволяют игрокам обходиться без геймпада. Кнопки можно настраивать в соответствии с играми. Стереодинамик ещё больше усиливает игровой эффект смартфона. Мировые цены на смартфон:

— версия 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти 2999 юаней или $419;

— версия 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти 3799 юаней или $531.

Технические характеристики Nubia Red Magic 3S: 6,65-дюймовый Full HD + — 2340х1080 пикселей, восьмиъядерный процессор Snapdragon 855 Plus, память 8 ГБ LPDDR4x RAM / 128 ГБ (UFS 3.0), 12 ГБ LPDDR4x RAM / 256 ГБ (UFS 3.0), поддержка Android 9 и Redmagic OS 2, а также Dual SIM. Камеры: задняя камера 48 Мп с датчиком Sony IMX586 и фронтальная 16 Мп. Также в комплектации есть датчик отпечатков, разъём для наушников и аккумулятор 5000 мАч.

Размеры: 171,7х78,5х9,65 мм, а вес — 215 г.

