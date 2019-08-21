Samsung анонсировала недорогую модель Galaxy M30s

Бюджетный аппарат оснащен мощной зарядной батареей в 6000 мАч. Компания Samsung решила порадовать своих поклонников моделью Galaxy M30s, которая станет высокопроизводительной и отличается хорошей автономностью.



Представители компании заявили, что анонс новинки состоится очень скоро. Напомним, линейку бюджетных моделей Galaxy M компания Samsung представила в начале года, также пользователи были приятно удивлены обновлённой линейкой Galaxy A. Эти смартфоны являются весьма привлекательными по цене, и по производительности.

Модели Galaxy M20 и M30 получили аккумуляторы мощностью 5000 мАч. Такими преимуществами могут похвастаться не многие популярные модели других производителей.

Теперь аккумулятор 6000 мАч получил смартфон Samsung Galaxy M30s, который выделяется из серии своей производительностью и автономностью. Кроме того, южнокорейский производитель готов представить свои обновлённые новинки из серии Galaxy A.

Смартфоны из двух серий также получат более производительную платформу Exynos 9610, а ранее использовалась Exynos 7904. Модель Galaxy M30s будет более совершенной, чем Galaxy M30.



