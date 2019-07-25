Asus ROG Phone 2 будет доступен всем любителям игр

Эти замечательные модели смогут купить геймеры с различными финансовыми возможностями. Цена аппарата находится в диапазоне от $500 до $1900. Всего в линейке ожидаются шесть моделей Asus ROG Phone 2. Смартфон уже называют королем игровых аппаратов.





Самый крупный магазин электроники Китая JD.com уже принимает предварительные заказы, через него можно заказать 4 модели. Первые поставки магазин начинает 31 июля.

Известна точная стоимость Asus ROG Phone 2 с 12/512 Гб — $870. Другая версия смартфона под особым наименованием Enjoy Peace in Beijing будет доступна за $900. За $504 будет предлагаться базовая версия смартфона с 8/128 ГБ. Пока производитель не уточняет, в чем заключаются особенности версий.

В серии есть и такие версии смартфона – это Asus ROG Phone 2 Extreme Edition за $1162, а также Asus ROG Phone 2 Esports Armor за $1900. В комплектации самой дорогой модели будет специальный набор для игр, зарядное оборудование и портфель для хранения смартфона.

Напомним, смартфон Asus ROG Phone 2 предназначен в качестве аппарата для хардкорных игроков и продвинутых пользователей Android. Он оснащен 6,59-дюймовым экраном — 2340х1080 пикселей, разъёмом 3,5 мм, несколькими микрофонами, платформой SoC Snapdragon 855 Plus, камерой 46 Мп, фронтальной камерой 24 Мп и аккумулятором 5000 мАч.

