Xiaomi показала обновленную версию Black Shark 2 Pro

Игровой флагман китайского производителя пользуется огромным спросом у геймеров. Компания Xiaomi решила продолжить успешную серию, игровое подразделение Black Shark готовит выпуск новой модели в флагманской серии Black Shark 2 Pro.



Любители мобильных игр смогут купить обновленный смартфон с 12/512 ГБ, цена новой версии — $564. Напомним, цена действующей версии c 128 ГБ составляет $423, а модель с 256 ГБ — $494.

Новая версия смартфона Black Shark 2 Pro оснащена Snapdragon 855 и получила новую систему жидкостного охлаждения. Другие характеристики смартфона: 6,39-дюймовый AMOLED-экран — 2340х1080 пикселей. Камера 48 Мп с датчиком Sony IMX586 и фронтальная камера 20 Мп, а также аккумулятор 4000 мАч.

Напомним, флагман Black Shark 2 Pro является игровым телефоном, который оживил сегмент геймерских аппаратов своими основными характеристиками, дизайном и ценой. Теперь появилась более дешевая версия с необычными обоями.

