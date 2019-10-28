Ожидается новый смартфон Xiaomi Mi Note 10 Pro

Стали известны из официальных источников характеристики нового продукта, и они будут лучше, чем ожидалось. Смартфон Xiaomi Mi Note 10 Pro – это один из аппаратов, о котором в СМИ писали очень часто. Таким способом подогревался интерес к грядущему смартфону.



Новый аппарат выходит в двух модификациях – это Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Основные функции версии Xiaomi Mi Note 10 Pro: 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей Full HD + с частотой обновления 90 Гц. Аппаратную основу составляет Восьмиядерный Snapdragon 855 Plus. Смартфон работает от зарядной батареи 4000 мАч с функцией быстрой зарядки 40 Вт.

Смартфон Mi Note 10 Pro оснащен тройной задней камерой от Samsung 108, 16 и 12 Мп с 5-кратным оптическим зумом. Объём памяти 8 ГБ / 12 ГБ ОЗУ, 128 ГБ / 256 ГБ ROM. Поддерживается интерфейс MIUI 11. Есть и встроенный сканер отпечатков.

Характеристики Xiaomi Mi Note 10 более скромные: 6,4-дюймовый экран Full HD + OLED, процессор Snapdragon 730G, тройная задняя камера 108, 13 и 8 Мп.



