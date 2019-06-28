Объявлены цены на смартфоны Xiaomi CC9 и CC9e

Ситуация вокруг Huawei не могла не повлиять на положение китайской компании Xiaomi на рынке. Сегодня компания переживает некоторые изменения. В прошлом финансовым году этот производитель представил серию моделей Pocophone, а в этом готовится линейка Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e.





Эти модели вызывают не меньший интерес среди специалистов и пользователей. Так, появилась новая информация о телефонах, которые ждут своего представления 2 июля. Напомним, новая серия аппаратов сделана в сотрудничестве с компанией Meitu. Рассекречены цены на модели Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e, они кажутся вполне привлекательными.

Согласно данным, Xiaomi CC9 выходит в версиях с объёмом памяти 4 Гб RAM + 64 ГБ, 4 Гб RAM + 128 Гб, 6 Гб RAM + 64 Гб, 6 Гб RAM + 128 Гб, все аппараты будут использовать Snapdragon 710. Модель Xiaomi CC9 с 4/64 Гб будет доступен за $232, а версия 6/128 Гб — за $320.

Аппараты оснащены 5,97-дюймовым AMOLED-дисплеем — 2340x1080 пикселей. Первыми пользователями новых смартфонов станут жители Китая, затем аппарат появится за пределами домашнего рынка. Скорее всего, он появится в Европе позже, чем в Индии и других азиатских рынках.



