Китайский смартфон Xiaomi CC9 представлен официально

Модель получила 48-мегапиксельную камеру, аккумулятор 4030 мАч, немного не дотянул до топового уровня Snapdragon 710. Кроме того, аппарат оснащен фронтальной камерой разрешением 32 Мп, модулем NFC и излучателем ИК.





В Китае компания организовала большое мероприятие, посвященное выходу новой линейки китайских смартфонов — CC, в ней ожидаются три модели: CC9, СС9e и СС9 Meitu Edition. Базовой моделью серии считается Xiaomi CC9.

Как и ожидалось, Xiaomi CC9 является модифицированным вариантом флагмана Mi 9. Хотя он базируется на платформе Snapdragon 855, когда в модели CC9 будет использоваться лишь однокристальная система Snapdragon 710. Напомним, инсайдеры приписывали этому устройству более мощную платформу Snapdragon 730.

Как и в Mi 9, в новинке будет 6,39-дюймовый экран AMOLED со встроенным сканером. Сам экран занимает около 91% пространство экранной панели. Фронтальная камера 32 Мп размещена в каплевидном вырезе дисплея.

В систему основной камеры включены три модуля, один из них – это Sony IMX586 с 48 Мп, а звук поддерживается Hi-Res HD. Также используется технология Game Turbo 2.0. Xiaomi CC9 выходит в трех цветах: снежный белый, синий со спиралями и черный.

Ранее объявлены и цены:

6GB/64GB — 1799 юаней / $261;

6GB/128GB — 1999 юаней / $290;

Mi CC9 Meitu Edition 8GB/256GB — 2599 юаней / $378.



