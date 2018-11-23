Бенчмарк Antutu протестировал лучшие смартфоны

Компании охотно отдают свои новинки на растерзание бенчмаркам. Ведь тестирование смартфонов в авторитетных лабораториях только подогревает интерес к аппарату.





Главным критерием выбора смартфонов для тестов является возможности программного обеспечения. Antutu регулярно организует тестирование ПО смартфонов. Пользователи доверяют выводам специалистов.

На этот раз эксперты бенчмарка поделились результатами проверки ПО аппаратов Realme U1, Honor 8X, Redmi Note 6 Pro и др.

Antutu назвал победителем теста Realm U1, этот китайский прототип набрал 145 021 баллов, вторым к финишу пришёл с 139 974 балами смартфон Honor 8Х. Последнее место досталось Redman Note 6 Pro с количеством баллов 115 611.

Также прошёл отдельное тестирование Samsung Galaxy M2 по требованиям AnTuTu. Напомним, компания в 2019 г. планирует отказаться от поставок представителей таких линеек, как Galaxy J, On и C. Серия М будет новой в ассортименте Samsung. Поэтому разработчик показал возможности новинки через платформу бенчмарка.





Кстати, прототип ранее проверяли и специалисты из Geekbench. Galaxy М2 станет первой моделью компании с самым объёмным Full HD +.дисплеем, восьмиъядерное устройство использует Exynos 7885. На тестировании Galaxy M2 заработал 107 452 пунктов.