В ожидании смартфона Asus Zenfone 6Z

Появление этого смартфона затянулось, ведь аппарат компания начала анонсировать еще осенью. Ранее сообщалось, что Asus Zenfone 6Z появится в продаже в начале мая. В начале года устройство прошло тестирование в известном бенчмарке.





Результаты тестирования вызвали огромный интерес у экспертов. Флагманский Asus Zenfone 6Z был протестирован с помощью приложений Geekbench. Известно, что смартфон базирован на однокристальной Snapdragon 855. Смартфон использует 6 ГБ ОЗУ и поддерживает Android 9. На самом первом тестировании Asus Zenfone 6Z набрал 3527 баллов, общий результат тестов всех процессоров составил 11190 баллов.

Компания отказалась от врезанных камер и выреза экрана. С новым представителем Asus Zenfone можно будет ознакомиться уже 16 мая, когда он будет реально представлен в Валенсии. Уже выпущен специальный буклет для новинки. Хотя и в буклете производитель не раскрывает все подробности. На снимках можно увидеть лишь затемненное изображение новинки. На снимках заметны варианты размещения селфи-камеры. Какой из них выбрал разработчик пока непонятно. Ясно только, что Asus отказался от врезанных камер.





Второй крупнейший бенчмарк AnTuTu также 4 апреля протестировал Asus Zenfone 6Z. Аппарат засветился под кодовым обозначением ASUS_I01WD. Прототип заработал на тестах 363172 балла. Данный результат не отличается от показателей других смартфонов с аналогичным Snapdragon.

До настоящего момента размер дисплея Zenfone 6Z не уточнен, он будет иметь разрешение Full HD +. В документах AnTuTu отмечается, что блок памяти у аппарата может составлять 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Камеру для смартфона поставляет японская Sony, основная оптика будет 48 Мп.





Одновременно компания представит и Zenfone 6, который почти не отличается от модели 6Z — похожий общий вид, одна модель процессора и камеры, а также экрана. Аппараты будут отличаться двоичным кодом и вариантами размера памяти.