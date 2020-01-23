Sony Xperia 2 порадует поклонников своим экраном

Начали появляться данные о новой флагманской модели Sony Xperia 2. Новый аппарат понравится поклонникам японских моделей Sony Xperia. Напомним, Sony является ведущей компанией в области технологий обработки изображений. Она за последние годы внедрила несколько своих идей в моделях Xperia.



Сегодня Sony предлагает своим поклонникам смартфоны с экраном 4K и HDR10. Новый смартфон будет анонсирован на выставке Mobile World Congress 2020, она состоится в феврале.

Смартфон Sony Xperia 2 будет работать на чипсете Snapdragon 865, компания Qualcomm обещает, что этот процессор будет поддерживать технологию 5G. Модель использует 6 ГБ оперативной памяти. В мультимедийной системе будут использоваться четыре задние камеры с 64, 48 и две 12 Мп камерами. Но компания Sony не стала усложнять своих телефонов, внешний облик Xperia 2 остался прежним.

Вот свои цены компания будет пересматривать. Для Sony снижение цены на новые флагманские смартфоны имеет большое значение. Компания не может, как другие производители, продавать свои флагманские телефоны за $999. Sony может потерпеть неудачу в этом плане. Поэтому компания Sony попытается в этом году расширить инновационные функции своих моделей. Новый смартфон станет первым шагом в этом направлении.



