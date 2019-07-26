Xiaomi принимает заказы на смарфон Black Shark 2 Pro

Производитель не мог позволить единоличное лидерство на игровом рынке смартфона Asus ROG Phone 2, который уже прозвали королем среди игровых смартфонов. Xiaomi также решила побороться за это звание и представляет свой игровой смартфон под названием Black Shark 2 Pro.





Телефон, очень напоминающий акулу, будет официально анонсирован 30 июля, а компания уже начала приём предзаказов на свое устройство. Хотя цена смартфона до сих пор не известна, вот зарезервировать за собой игровой смартфон пользователи уже могут через несколько онлайн-магазинов: специальная платформа Black Shark, а также сайты Xiaomi Mall и Jingdong Mall.

Аналитики с интересом будут наблюдать за динамикой оформления заказов, сравнивая показатели с предзаказами его основного конкурента Asus ROG Phone 2, который за 2-4 дня уже набрал 2,3 млн. предзаказов.

В Xiaomi официально подтвердили, смартфон Black Shark 2 Pro может использовать технологию DC dimming 2.0 – эта функция позволяет устранить мерцание экрана в условиях низкой яркости. Ранее смартфон Black Shark 2 Pro прошел тесты в Geekbench, во время которых получил хорошие оценки. Производительность новинки оказалась не ниже, чем у другого китайского флагмана — Xiaomi Mi 9T Pro.

Напомним, Xiaomi оснастил Black Shark 2 Pro с Snapdragon 855 Plus и оперативной памятью 12 ГБ.