Рассекречен смартфон Sony Xperia 10 Ultra

Японский производитель успешно продолжает свою компактную серию смартфонов Sony. Несмотря на коммерческую удачу, компания заинтересована в продолжении линейки телефонов Sony Xperia Ultra.





Под таким наименованием компания обычно выпускает модели с объёмными экранами. Sony Xperia 10 Ultra отличается следующими особенностями: стандартный 7-дюймовый дисплей, соотношение сторон которого составляет 21: 9, восьмиядерный Snapdragon 710, 6/128 ГБ, двойная задняя оптика, поддержка Android 9. Очень скоро компания готовит официальный анонс Xperia 10 Ultra с большим экраном. Предварительная дата продаж не уточняется.

Напомним, в феврале Sony уже показала некоторые образцы в популярной серии – это смартфоны Xperia 10 и Xperia 10 Plus. По цене аппараты Xperia можно предлагать в сегменте люксовых смартфонов. Эти модели также могут похвастаться так называемыми «кинематорграфическими» дисплеями – соотношение сторон 21:9. Xperia 10 Plus оснаще





Ожидаемая модель Xperia 10 Ultra может конкурировать с другим популярным смартфоном Honor 8X Max. Также и этот «старший» аппарат будет очень дорогим.