Компания Sony покидает Китай

Японский производитель просто не выдержал острую конкуренцию в Поднебесной, поэтому завод по выпуску мобильных телефонов Sony закрывается в этой стране.





Сегодня многие крупнейшие международные компании собирают свои смартфоны в Китае, так как это позволяет им за счёт дешевой рабочей силы намного сократить производственные расходы. Кроме заводов Samsung и Apple, в стране работает огромное количество предприятий по производству китайских смартфонов.

На данный момент доля Sony на глобальном рынке смартфонов уменьшилась на 1%. Японцы закрывают свое предприятие в Пекине и переводят его в Таиланд. В Sony заявили, закрытие завода не связано со экономическим спором между Китаем и США. Компания решила сократить свои расходы, чтобы производство смартфонов не стало убыточным бизнесом в будущем.

Сегодня Sony регулярно сокращает количество выпускаемых телефонов, по прогнозам, компания уже ожидает убытки в этом году в сумме $863 млн.





Также компания заявила об отставке председателя правления и бывшего генерального директора Sony. Согласно пресс-релизу компании Кадзуо Хираи уходит в отставку и в совете директоров произошли некоторые изменения. Напомним, Хираи возглавлял компанию с 2012 г. и вывел её из самого серьезного кризиса.