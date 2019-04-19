Смартфон Asus ZenFone Lite L2 официально представлен

На сайте показался Asus ZenFone Lite L2 – были опубликованы изображения и характеристики грядущего смартфона. Долгожданный Asus ZenFone отличился качественной камерой, которая поддерживает различные режимы, в частности, портретный режим.





Один из успешных источников Судханшу Амбхоре часто радует пользователей интересными фактами, на этот раз индийский инсайдер первым представил весьма интересную информацию относительно смартфона Asus ZenFone Lite L2. Он не только поделился характеристиками, но также снабдил новость очень качественными снимками. Затем и на официальном сайте производителя появились фото и характеристики Asus ZenFone Lite L2.

Новый представил Asus ZenFone является бюджетным аппаратом, который получил 5,5-дюймовый экран, занимающий 83% пространства на лицевой части смартфона, яркость дисплея — 400 кд/м2. Одна из версий аппарата получает однокристальный Snapdragon 430, а другая — Snapdragon 425, пока не уточняется, какие имеются отличия между этими процессорами.

Другие особенности Asus ZenFone Lite L2: ОЗУ 2 ГБ и 16/32 Гб, основная камера 13 Мп с фазовым автофокусом, оптическая система поддерживает ночной и портретный режимы, а селфи камера имеет модуль 8 Мп.





Важно отметить, что компания Asus является участником проекта Android One. Именно в этом проекте и вышел Zenfone Live L1, смартфон зарекомендовал себя качестве успешной модели с бюджетной стоимостью, хотя ошеломительного успеха на мировом рынке на получила. Производитель вывел из этой программы Zenfone Live L2, теперь вместо Android 9 пользователям предлагается другой интерфейс ZenUI и Android 8. Доступ в аппарат можно получить через систему разблокировки лица, поддерживаются 4G VoLTE, WiFi, Bluetooth и GPS. В телефоне установлен аккумулятор 3000 мАч.