Японские смартфоны Sony Xperia готовы обновляться

Смартфоны Sony сегодня почти не пользуются популярностью. Предполагается, что неудачи японского производители связаны с неправильной финансовой политикой в выпуске смартфонов Xperia, которые являются флагманами компании.



Японский бренд Sony является крупным брендом страны и азиатского рынка, хотя компании не удавалось последние годы отставать свои позиции на рынке смартфонов. Во многом спад популярности можно объяснить тем, что последнее время дизайн смартфонов Sony повторяет внешний вид смартфонов Samsung.

В 2019 году производитель попытался следовать тенденции, и стала выпускать мощные смартфоны с оригинальным дизайном. Sony выпустила модели Xperia 1, Xperia 10 и Xperia 10 Plus. Однако многие новинки компания представила ещё в начале года, а потом перестала анонсировать новые модели. Кроме того, некоторые телефоны из серии Xperia почти повторяют черты смартфонов Samsung Galaxy Note10, Galaxy A51 и A71.

Напомним, некоторые модели Xperia получили перфорированный экран в формате Ifinity-O. Компания сделала дисплей своих смартфонов многозадачным.

Утечки показывают, что японский разработчик будет совершенствоваться в этом направлении. Также верхняя рамка экрана будет более тонкой, за счёт этого экран смартфона будет занимать больше места на корпусе телефона. Новый Sony Xperia уже засветился в тестах GeekBench, он имеет 12 ГБ ОЗУ, Snapdragon 865 и Q-HD экран.



