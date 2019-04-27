Дни Sony в индустрии смартфонов могут быть сочтены

Sony никогда не могла добиться успеха в индустрии смартфонов, как когда-то контролировала рынок mp3, рынок игровых приставок и телевизионный рынок. В этом году флагман Xperia 1, представленный на MWC в феврале, демонстрирует 6,5-дюймовый 4K AMOLED-дисплей с соотношением сторон 21:9. Несмотря на то, что это отличный экран для просмотра потокового видео, цены (999,99 долл. по предзаказу на Amazon за разблокированную модель) наверняка отпугнут многих покупателей.

Между тем, Android Authority сообщает, что второй раз за шесть лет частный страховой фонд наращивает долю в Sony, надеясь повлиять на его бизнес-решения. Те, кто знаком с планами, говорят, что Third Point LLC, управляемая Дэниелом Лоебом, планирует внедрить собственную стратегию развития Sony. Сообщается, что фонд Лоэба имеет активы в размере 14,5 млрд долларов и, как полагают, собирает средства (от 500 до 1 млрд долларов) для фонда, предназначенного для приобретения большего количества акций Sony.

Подразделения Sony, на которые Third Point хочет обратить пристальное внимание, включают в себя полупроводниковые и страховые компании, а также киностудию, которая, по мнению некоторых, может заинтересовать Amazon и Netflix. И хотя в отчете не упоминается бизнес в индустрии телефонов, скорее всего, это было бы подразделение, которое Лоеб предпочел бы перенять от Sony. В прошлом месяце компания объединила свое мобильное подразделение в тот же бизнес-сегмент, в который входят телевизоры, камеры и аудиопродукция. А в отчете Nikkei Asian Review, опубликованном в марте, говорится, что к следующему году Sony сократит количество сотрудников в своем подразделении смартфонов вдвое.

В письме, разосланном на прошлой неделе, аналитик Jefferies Атул Гоял сказал клиентам, что Sony необходимо выйти из бизнеса мобильных телефонов. Sony, без сомнения, захочет оценить мнение пользователей о Xperia 1, прежде чем решит, стоит ли прекращать производство смартфонов. Но если Third Point LLC приобретет достаточно большую долю в Sony, решение о сокращении ее убытков в индустрии смартфонов может быть принято собственными руками компании.