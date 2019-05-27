Смартфон Asus ZenFone Max Pro обновлен до Android 9

Модель 2019 года под индексом M2 получила обновление с объёмом 1,5 ГБ. Ранее производитель обновил свои другие модели Asus ZenFone Max и ZenFone Max. Теперь время настало и для получения поддержки Android 9 для смартфона Asus ZenFone Max Pro.





Данное обновление включает в себя самые свежие исправления недочётов, которые были обнаружены, а также улучшение работы системы безопасности Android.

Майское обновление, как и с моделью Asus ZenFone Max (M1), устраняет все выявленные проблемы, например, исправлены ошибки, связанные с популярной онлайновой игрой PlayerUnknown’s Battlegrounds. Также теперь не будет проблем с ожиданием вызова.

Обновление за май добавит обновленное меню в смартфон, а также новые иконки, системные сигналы и систему навигации на основе жестов. Яркость экрана можно адаптировать по ситуации, а аккумулятор получил энергосберегающие возможности.