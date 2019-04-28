Sony выпустила рекордно малое количество смартфонов в 1 квартале 2019

Год назад Sony прогнозировала 10 миллионов продаж смартфонов на финансовый год, заканчивающийся в марте 2019 года. Спустя несколько месяцев она пересмотрела этот показатель до 9 миллионов, а затем до 7 миллионов. В январе этого года после очередной ревизии показатель упал до 6,5 миллионов и бинго! Именно столько смартфонов Sony поставила за 12-месячный период.





Последняя цифра значительно отличается от почти 40 миллионов смартфонов, проданных Sony в течение 2014 финансового года, но ситуация становится еще хуже, если разбить на кварталы. В период с марта по июнь 2018 года компания отгрузила 2 миллиона единиц, которые затем сократились до 1,6 миллиона за месяцы, предшествовавшие октябрю. Выпуск Xperia XZ3 и рождественский сезон в последние месяцы 2018 года немного усилили бизнес смартфонов Sony, но компания поставила лишь 1,8 миллиона единиц. И в течение первых трех месяцев этого года, после нескольких новых релизов, Sony поставила рекордно низкие 1,1 миллиона единиц.





Настолько плачевные результаты привели к огромной потере в 97 миллиардов иен (869 миллионов долларов) для мобильного подразделения компании. Тем не менее, благодаря тысячам увольнений и других мер Sony надеется в конечном итоге сократить свои операционные расходы на 50%.

Заглядывая в будущее, Sony прогнозирует, что продажи смартфонов в период до марта 2020 г. составят всего 5 миллионов штук. Что касается прибыльности, компания предупреждает, что мобильный бизнес может не выйти в прибыль до марта 2021 г., хотя и не исключает и более оптимистичный сценарий.