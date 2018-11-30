Обновлен интерфейс смартфона Xiaomi Mi 5S Plus

Пользователи в течение нескольких месяцев выражали недовольство состоянием ПО этой модели. Наконец, Xiaomi Mi 5s Plus сможет использовать стабильные MIUI 10 и Android 9, пишет TeknoBurada.





Xiaomi уже приступила к раздаче глобальной версии MIUI 10. Все действующие модели Mi 5s Plus могут загрузить файл размером 1,4 ГБ. Обновление учитывает характеристики полноэкранных аппаратов, но на этот раз разработчик оптимизировал прошивку для старых действующих моделей. Они получают множество нововведений и улучшений.

Напомним, модель Mi 5s Plus является первой в линейке Mi, эти аппараты первыми получили сдвоенную камеру. Обновленное ПО после установки и активации устраняет образование размытого фона в портретном фотографировании.

Камера также теперь имеет обновленный интерфейс, система оптики получила новый набор фильтров. Пользовательский интерфейс изменился: появились дополнительные иконки, улучшены системные звуки и навигация интуитивных жестов. MIUI 10 позволяет немного оживить спрос на рынке на эту модель.





Помимо того, разработчик продолжает подготовку к процессу обновления модели до версии Android 9 в глобальном масштабе. На данный момент обновление получили лишь модели, который используются в Китае.