Смартфон Moto RAZR 2019 со сгибающимся дисплеем

На страницах YouTube выложен видеоролик, который демонстрирует новую трехмерную модель Moto RAZR 2019. Смартфон со сгибающимся дисплеем сконструировали на основе данных, которые публиковались в сети.





Moto RAZR 2019 со сгибающимся экраном появился не просто так. Сегодня именитые бренды Nokia и Motorola начали вновь создавать свои легендарные «раскладушки». Они уловили динамику пользовательского интереса к складным телефонам.

В видео Moto RAZR 2019 показан со всех сторон, телефон-раскладушка многократно открывается и закрывается. Можно рассмотреть, что телефон имеет, кроме основного гибкого экрана, еще один дополнительный дисплей. Второй экран позволяет получать определенную информацию, если даже телефон находится в сложенном положении. Также под этим экраном находится камера.

В раскрытом положении видно, что гибкий экран получил вырез в центральной части под динамиком, края экрана немного скруглены. Заметно, что создатели ролика подошли к воспроизведению модели основательно: можно видеть как осуществляется поиск нужной информации в браузере аппарата.





Возможно, концептуальный телефон будет представлен в дни Mobile World Congress. Подобные аппарата могут показать на этой выставке и другие компании. Рекомендованная цена телефона — $1500.