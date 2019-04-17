Смартфон Motorola P40 «засветился»

Каждая модель культового бренда Motorola – это повышенный интерес и приятные сюрпризы. Ранее сообщалось о скором выходе нового представителя марки. Теперь в соцсети «засветился» новый смартфон Motorola P40. Оказалось, что устройство будет использовать врезанную в дисплей камеру.





Впервые появились очень качественные снимки Motorola P40, новый телефон станет первым прототипом китайского владельца исторического бренда с вырезом в дисплее, где будет размещена фронтальная камера.

Известный инсайдер Судханшу Амбхоре из Индии регулярно поставляет через свой аккаунт актуальные мобильные новости. Теперь Амбхоре выложил очень качественные изображения Motorola P40, в снимках можно заметить, что смартфон облачен в специальный прозрачный чехол из эластичного материала.





Аппарат Motorola P40 будет пионером в коллекции данного производителя, так как именно этот смартфон имеет специальный вырез в дисплее для фронтальной камеры с разрешением 12 Мп и с объективом F/1,8-диафрагмы. Камера работает с использованием технологии искусственного интеллекта. В оптической системе представлена сдвоенная камера с 48 Мп и 5 Мп модулями. Защищенный доступ к данным смартфона обеспечивает дактилоскопический датчик, который размещен на задней панели.

Ожидаемая Motorola будет предложена в трех модификациях: — 3 ГБ / 32 ГБ;

— 4 ГБ / 64 ГБ;

— 4 ГБ / 128 ГБ.





Смартфон Motorola P40 будет оборудован современным 6,2-дюймовым дисплеем, мощным зарядным компонентом 4132 мАч, в аппаратной системе будет использоваться однокристальный чипсет Exynos 9610. Разработчик пока не уточнил цену и дату выхода своей новинки. Скорее всего, этот смартфон готовят для международного релиза.