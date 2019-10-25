Бюджетные телефоны Moto G8 Play и Moto E6 Play

Наконец, Motorola представляет свои новинки в сегменте недорогих аппаратов. Напомним, сразу после выпуск модели G8 Plus представители Motorola заговорили выходе ещё двух смартфонов Moto G8 Play и Moto E6 Play.



Телефоны по умолчанию получают поддержку операционной платформы Android 9 Pie, а сканер отпечатков пальцев в них расположен на задней панели. Задняя панель, кроме того, получила изменяемые цвета.

Основные характеристики и цены телефонов:

Moto G8 Play — 6,2-дюймовый дисплей HD + — разрешение 1520x720 пикселей, 8-ядерный процессор MediaTek Helio P70, память 2 ГБ ОЗУ и внешняя 32 ГБ, расширяемая до 512 ГБ с помощью microSD, Dual SIM-карты. Камеры 13, 8 и 2 Мп, фронтальная 8 Мп, 3,5 мм разъём для наушников, FM-радио, аккумулятор 4000 мАч. Телефон облачен в водонепроницаемый корпус по стандарту IPX2.

Moto E6 Play — 5,5-дюймовый HD + экран — 1520x720 пикселей, 8-ядерный процессор Snapdragon 435, память 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ, расширяемая до 256 ГБ с microSD, две SIM-карты, камеры 13 и 5 Мп, 3,5 мм разъём для наушников, FM-радио, водонепроницаемый корпус, аккумулятор 3000 мАч.

Цены на телефоны:

Модель Moto G8 Play будет стоить $240 и Moto E6 Play — $121. В продаже телефоны ожидаются в ноябре.



