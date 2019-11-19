Обнародованы характеристики Motorola Razr 2019

Новинка 2019 года получила довольно хорошие характеристики, также стали известны цены на версии смартфона. Смартфон Motorola Razr – это самая популярная серия телефонов в мире в начале 2000-х годов. Модельный ряд будет дополнен новинками с обновленным дизайном и некоторыми инновационными опциями.





Складной аппарат Motorola Razr 2019 официально представлен на этой неделе. Телефон складывается вертикально, этим он отличается от других подобных смартфонов от Huawei и Samsung.

Модернизированная Motorola Razr получила очень высокую оценку известных дизайнеров. С технической стороны телефон также имеет некоторые достоинства.

Возможности смартфона Motorola Razr 2019: складной 6,2-дюймовый дисплей — 2142x876 пикселей, внешний 2,7-дюймовый экран — 600x800 пикселей, восьмиядерный процессор Snapdragon 710, графический процессор Adreno 616, объем памяти 6 ГБ RAM и 128 ГБ ROM, поддержка Android 9. Есть датчик отпечатков и аккумулятор 2510 мАч.

Видео и фото возможности телефона: 16-мегапиксельная задняя камера с Sony имеет автофокус, лазерная и двухтональная светодиодная вспышка, 5-мегапиксельная фронтальная камера со светодиодной вспышкой.

Размеры смартфона: 72х172х6,9 мм в сложенном виде, вес — 205 г.

Цена Motorola Razr составляет в США — $1500 и 1600 евро в Европе. Телефон будет доступен с 24 января в Нидерландах и Швеции.