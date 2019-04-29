Представлены новый Motorola и нестандартная упаковка смартфона

Неожиданно сторонний ресурс выложил изображения нового Motorola Razr (2019) и его упаковки. Черная коробка получила форму треугольной призмы. Стильная и роскошная упаковка сразу привлекла внимание пользователей. Напомним, в данной утечке речь идет о первом сгибающемся смартфоне.





Изображение этого смартфона уже показывали путем использования компьютерных технологий, его эскизы не мене интересные, чем необычная упаковка. Хотя эксперты уверяют, что в дизайне самого смартфона нет ничего необычного и инновационного, видимо, интригующая упаковка должны выполнить определенную рекламную задачу.

Ранее сообщалось, что Motorola Razr 2019 будет самым бюджетным складным смартфоном в индустрии. Складные смартфоны из категории легенды мобильного мира переходят в тренд рынка. Свои модели с гибкими экранами показали Samsung и Hauwei. Если у южнойкорейской компании Galaxy Fold оказался «с комом», то продажи Hauwei Mate X обещают стать успешными, несмотря на астрономическую цену – $2000.

У Motorola Razr 2019 имеются свои фишки, обещающие коммерческий успех смартфону. Смартфон должен пройти сертификацию в Америке. Бренд Motorola вошел в мобильную жизнь в начале 2000-х годах, марка достигла в свое время огромных продаж с моделью Motorola Razr V3. Теперь производитель возлагает большие надежды на выход складного телефона. Именно поэтому разработчик продумал все до мелочей, в частности создал такую необыкновенную упаковку.





Компания имеет огромный опыт по созданию складных аппаратов, поэтому складывающаяся конструкция экрана Motorola Razr в вертикальном направлении предлагает очень удачную конструкцию экрана. Производитель уверен, что экран у этого смартфона один из лучших, из когда-либо предложенных. Смартфон с Snapdragon 712 буде предлагаться за $1500.