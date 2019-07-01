Смартфон Xiaomi CC9 с поддержкой Mimoji

Компания Xiaomi, следуя примеру Apple, начинает распространение специального приложения. Программа работает с помощью камеры. Данный продукт разработан компанией Meitu. Напомним, Apple готовит свою версию подобного приложения Animoji.





Приложение Mimoji даёт новое представление о телефонах Xiaomi CC9, которые ожидаются в скором времени. Mimoji сделает общение в соцсетях и способ отправки сообщений более ярким и интересным. Пока не ясно, будет ли это приложение доступно на других смартфонах Xiaomi.

Напомним, Xiaomi давно пыталась создать подобное приложение, ранее компания представила программу для создания анимированных Emoji. Это приложение появилось в Xiaomi Mi 8, хотя функциональность программы была ограниченной. Теперь приложение Mimoji появилась в новой версии.

В коллекции обновленного приложения представлены 165 различных лиц, причёсок и аксессуаров, пользователи смогут выбрать свой образ для создания своего Mimoji с использованием фото и видео. Авторское Mimoji можно будет добавить к другим фотографиям. Уже во вторник состоится дебют Xiaomi CC9 Mimoji, тогда можно будет узнать все подробности о новом приложении.



