Обновление MIUI 10 решает серьезные проблемы

Разработчики Xiaomi представили обновленную домашнюю прошивку, в которой исправлены все баги, в частности устранена серьезная проблема, связанная с использованием Google Assistant во всех смартфонах с MIUI.





Обновление MIUI 10.2.1 сделало широко доступным опцию по управлении смартфонов с помощью полноэкранных жестов. В интерфейсе MIUI 9 эту функцию могли использовать только некоторые смартфоны Xiaomi. При этом ошибки, связанные с управлением навигации с помощью жестов, не давали возможность быстрого доступа к сервису Google Assistant. Также отсутствие отдельной кнопки «Home» и привычной панели Android в разделе навигации не давали работать функции запуск помощника при долгом нажатии.

Теперь Xiaomi устранила ошибку, создав отдельную функцию оперативного доступа к Google Assistant. Для запуска нужно вручную выполнить запуск сервиса, удерживая кнопку включения несколько секунд. Это новшество первыми заметили и уже протестировали разработчики из XDA Developers.





Разработчики напоминают, пользователи смартфонов должны сами активировать Google Assistant, нажав кнопку включения. Если не активировать сервис, то функция остается неактивной.