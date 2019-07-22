Apple представит совершенно новую платформу Siri OS

Предполагается, что операционная система появится в 2020 г. Согласно заявлениям Mangrove Capital Partners, новая система будет именоваться Siri OS. Она будет использоваться в устройствах с доступом в интернет.





Аналитики говорят, что разработчик этим шагом намерен показать новые возможности голосового ассистента. Кроме того, новая мобильная система позволит сторонним разработчикам более плотно работать с экосистемой Apple.

Siri OS является ответом яблочников китайской HongMeng OS, которые разработали в Huawei. Китайская платформа будет использоваться в самых разных устройствах и областях – от домашних аппаратов до промышленных объектах.

Первым аппаратом с поддержкой новой системы может стать новый HomePod, которое получит улучшенные алгоритмы искусственного интеллекта. Таким образом, компания хочет вывести свою Siri OS в лидеры рынка. Новая ОС будет представлена на WWDC 2020 — конференции разработчиков.

В 2018 г. Apple пригласила Джона Джаннандреа – самого лучшего специалиста в этой области. Он смог улучшить алгоритмы Siri. На данный момент все критикуют работу голосового ассистента Apple, а лучшими продуктами в этой области считаются решения от Google и Amazon.