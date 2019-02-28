В 2020 году ожидается складной смартфон Honor

После презентации складного смартфона Huawei, естественно, большинство желает видеть и складной телефон под младшим брендом Honor. Производители уже ответили на это ожидание.





Складной аппарат Honor может появиться через год и его обязательно покажут сначала на MWC 2020, чтобы не нарушать традиции. На рынок аппарат выйдет после анонсирования.

Глава суббренда Жао Минг уточнил, что в этом году такая модель не появится в продаже. Поэтому поклонникам марки придется подождать. Как он отметил, складные смартфоны пока являются затратными и стоимость их будет не очень подходящей для смартфонов Honor. Под этим брендом китайская компания выпускает многофункциональные и производительные смартфоны среднего класса.





Honor не обойдет вниманием тенденцию по созданию инновационных складных аппаратов, и представит свою версию таких смартфонов. Но и не станет игнорировать свою ценовую политику. Когда на рынке появятся несколько таких моделей от разных производителей, по правилам рынка стоимость аппаратов будет снижаться. Многие крупные разработчики уже готовы показать аналогичные прототипы. Именно в это время можно ожидать и появление складного устройства Honor.