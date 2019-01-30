Honor View 20 – флагман компании в 2019

Бренд Huawei не так давно представил умный телефон Honor View 20. Он оснащен инструментом селфи на экране, главной камерой с 48 – мегапиксельным датчиком, 3D – сенсором ToF и мощной системой Кирин 980 HiSilicon.

В конце года популярный китайский производитель домашней электронной техники выпустил смартфон Nova 4, который впервые получил оптику, встроенную в дисплей. Теперь настало время применить такое решение в двадцатом образце Хонор, премьера которого состоялась в Европе двадцать второго января сего года.





Спецификация

• сегмент: флагманское устройство;



• операционка: Андроид 9 Pie;



• оверлей: Magic UI No 2.0;



• монитор: шесть целых и четыре десятых дюйма;



• жидкокристаллическая матрица IPS LCD;



• плотность пикселей: триста девяносто восемь точек на дюйм;



• процессор: Кремний Кирин 980;



• количество ядер: 8;



• графика: Mali – G No 76 MP10;



• ОЗУ: 8 гигабайтов;



• внутреннее хранилище (max): 256 единиц;



• поддержка флеш памяти до 256 ГБ;



• основной объектив: сорок восемь мегапикселей;



• электронная стабилизация изображений;



• осветительный диод, двухцветный, двойной;



• автофокус, обнаружение глубины;



• матрица No 2: двойной ToF 3D;



• линза фронтальная: 25 МП;



• связь: Вай – Фай, Блютуз No 5.0, всемирная навигация (GPS), LTE;



• бесконтактные платежи NFC;



• USB No 3.1 (С), Dual SIM;



• распознавание личности: считыватель;



• масса: сто восемьдесят грамм;



• ячейка: четыре тысячи миллиампер – часов;



• зарядка мгновенная 22.5 ватт.



Внешний вид

Фаблет View 20 получил информационный блок в шесть целых и четыре десятых дюйма, форматом 19.25 к 9 и разрешением FullHD Plus. Слева есть небольшое отверстие (4.5 мм) для лицевого объектива. Оно значительно меньше, чем у Галактики A8S. Это связано с тем, что предприятие Хуавей сделало «дыру», не вырезая в экране место для оптики.



У нашего героя немного необычная задняя поверхность. Она имеет металлическую раму, в которой спрятан лоток для двух карт nanoSIM (одну из них можно заменить памятью Nano). Здесь вмонтирован соединитель USB типа C и разъем для громкоговорителя в три с половиной миллиметра.



Наибольшее внимание привлекает задняя часть корпуса с расположенными горизонтально линзами, под ними находится считыватель отпечатков рук. Китайцы использовали необычный узор из линий, соединяющихся под углом посередине в форме слегка сплюснутой буквы «V».



Сотовый гаджет доступен в красно – синем цвете и варианте под названием Magic Night Black. Последний оттенок отличается рисунком, который меняет колорит, когда смотреть на каркас под разными ракурсами.





Устройства для фото

Honor View 20 с матрицей в сорок восемь мегапикселей и инструментом ToF 3D выглядит необычно. Оптика состоит из модуля (48 МП), который предназначен для воспроизведения детальных снимков, а опция Quad – Bayer гарантирует качество картинок HDR.



В узле используется программное обеспечение AI Vision, основанное на машинном обучении. Модель поддерживает режимы, известные по флагману Huawei, в том числе Super Night View, AI HDR или Super Slow Motion (запись в HD со скоростью девятьсот шестьдесят кадров в секунду).







Система ToF 3D имеет механизм повышения резкости и определяет глубину предметов с помощью основной линзы. Решение состоит в том, чтобы отобразить сцену в трехкратном измерении для:



• уменьшения искажений на кадрах, путем предоставления точных данных о форме объектов;



• создания 3D моделей, в том числе человеческих лиц;



• применения эффектов дополненной реальности и виртуальных аватаров;



• отслеживание objectum в кадре.



Прибор для селфи обладает двадцати пяти мегапиксельным модулем, который поддерживает автоматическое украшение физиономии, улучшение освещения. Китайские инженеры не представили здесь удивительных дополнительных функций.



Оборудование

Стоит отметить, что у девайса View 20 имеется режим рабочего стола, его разрешается применять в качестве Kinecta. Подобный контроллер для консоли Xbox передает пользовательский трафик на персонажей, отображаемые на телевизоре.



У флагмана из Китая действительно хорошая спецификация. Фаблет основан на чипе Kirin 980, который установлен на смартфоне Mate 20. Он имеет специальную систему рассеивания тепла и функционал графического процессора Turbo 2.0, что повышает производительность в совместимых играх.



Система HiSilicon работает с шестью или восемью гигабайтами оперативки (ОЗУ LPDDR4X). В электронной оболочке достаточно встроенной памяти. Накопитель энергии емкостью 4000 мАч можно наполнять электричеством с помощью технологии SuperCharge (22,5 Вт, 4,5 В / 5 А), через тридцать минут будет пятьдесят пять процентов мощности аккумулятора.



Связь осуществляется по технологии Link Turbo, она интеллектуальным способом (в зависимости от необходимости) переключается между Вай – Фай и LTE (или использует обе функции). Сбор данных (AI GPS) из двух частотных диапазонов управляется алгоритмами искусственного интеллекта.







Заключение

Трубка уже продается в Китае с 28 декабря две тысячи восемнадцатого года. Ее версии оценили:



• шесть / сто двадцать восемь единиц – 430 «зеленых»;



• восемь / сто двадцать восемь гигабайтов – 500 долларов;



• восемь / двести пятьдесят шесть «гигов» – 570 «американских рублей».



Мобильник Honor View 20 увидят потребители китайской продукции на полках магазинов в Европейском Союзе и России в конце января. Презентация его состоится в Париже.

