Honor View 20 – флагман компании в 2019

Бренд Huawei не так давно представил умный телефон Honor View 20. Он оснащен инструментом селфи на экране, главной камерой с 48 – мегапиксельным датчиком, 3D – сенсором ToF и мощной системой Кирин 980 HiSilicon.
В конце года популярный китайский производитель домашней электронной техники выпустил смартфон Nova 4, который впервые получил оптику, встроенную в дисплей. Теперь настало время применить такое решение в двадцатом образце Хонор, премьера которого состоялась в Европе двадцать второго января сего года.
Спецификация
- • сегмент: флагманское устройство;
- • операционка: Андроид 9 Pie;
- • оверлей: Magic UI No 2.0;
- • монитор: шесть целых и четыре десятых дюйма;
- • жидкокристаллическая матрица IPS LCD;
- • плотность пикселей: триста девяносто восемь точек на дюйм;
- • процессор: Кремний Кирин 980;
- • количество ядер: 8;
- • графика: Mali – G No 76 MP10;
- • ОЗУ: 8 гигабайтов;
- • внутреннее хранилище (max): 256 единиц;
- • поддержка флеш памяти до 256 ГБ;
- • основной объектив: сорок восемь мегапикселей;
- • электронная стабилизация изображений;
- • осветительный диод, двухцветный, двойной;
- • автофокус, обнаружение глубины;
- • матрица No 2: двойной ToF 3D;
- • линза фронтальная: 25 МП;
- • связь: Вай – Фай, Блютуз No 5.0, всемирная навигация (GPS), LTE;
- • бесконтактные платежи NFC;
- • USB No 3.1 (С), Dual SIM;
- • распознавание личности: считыватель;
- • масса: сто восемьдесят грамм;
- • ячейка: четыре тысячи миллиампер – часов;
- • зарядка мгновенная 22.5 ватт.
Внешний вид
Фаблет View 20 получил информационный блок в шесть целых и четыре десятых дюйма, форматом 19.25 к 9 и разрешением FullHD Plus. Слева есть небольшое отверстие (4.5 мм) для лицевого объектива. Оно значительно меньше, чем у Галактики A8S. Это связано с тем, что предприятие Хуавей сделало «дыру», не вырезая в экране место для оптики.
У нашего героя немного необычная задняя поверхность. Она имеет металлическую раму, в которой спрятан лоток для двух карт nanoSIM (одну из них можно заменить памятью Nano). Здесь вмонтирован соединитель USB типа C и разъем для громкоговорителя в три с половиной миллиметра.
Наибольшее внимание привлекает задняя часть корпуса с расположенными горизонтально линзами, под ними находится считыватель отпечатков рук. Китайцы использовали необычный узор из линий, соединяющихся под углом посередине в форме слегка сплюснутой буквы «V».
Сотовый гаджет доступен в красно – синем цвете и варианте под названием Magic Night Black. Последний оттенок отличается рисунком, который меняет колорит, когда смотреть на каркас под разными ракурсами.
Устройства для фото
Honor View 20 с матрицей в сорок восемь мегапикселей и инструментом ToF 3D выглядит необычно. Оптика состоит из модуля (48 МП), который предназначен для воспроизведения детальных снимков, а опция Quad – Bayer гарантирует качество картинок HDR.
В узле используется программное обеспечение AI Vision, основанное на машинном обучении. Модель поддерживает режимы, известные по флагману Huawei, в том числе Super Night View, AI HDR или Super Slow Motion (запись в HD со скоростью девятьсот шестьдесят кадров в секунду).
Система ToF 3D имеет механизм повышения резкости и определяет глубину предметов с помощью основной линзы. Решение состоит в том, чтобы отобразить сцену в трехкратном измерении для:
- • уменьшения искажений на кадрах, путем предоставления точных данных о форме объектов;
- • создания 3D моделей, в том числе человеческих лиц;
- • применения эффектов дополненной реальности и виртуальных аватаров;
- • отслеживание objectum в кадре.
Прибор для селфи обладает двадцати пяти мегапиксельным модулем, который поддерживает автоматическое украшение физиономии, улучшение освещения. Китайские инженеры не представили здесь удивительных дополнительных функций.
Оборудование
Стоит отметить, что у девайса View 20 имеется режим рабочего стола, его разрешается применять в качестве Kinecta. Подобный контроллер для консоли Xbox передает пользовательский трафик на персонажей, отображаемые на телевизоре.
У флагмана из Китая действительно хорошая спецификация. Фаблет основан на чипе Kirin 980, который установлен на смартфоне Mate 20. Он имеет специальную систему рассеивания тепла и функционал графического процессора Turbo 2.0, что повышает производительность в совместимых играх.
Система HiSilicon работает с шестью или восемью гигабайтами оперативки (ОЗУ LPDDR4X). В электронной оболочке достаточно встроенной памяти. Накопитель энергии емкостью 4000 мАч можно наполнять электричеством с помощью технологии SuperCharge (22,5 Вт, 4,5 В / 5 А), через тридцать минут будет пятьдесят пять процентов мощности аккумулятора.
Связь осуществляется по технологии Link Turbo, она интеллектуальным способом (в зависимости от необходимости) переключается между Вай – Фай и LTE (или использует обе функции). Сбор данных (AI GPS) из двух частотных диапазонов управляется алгоритмами искусственного интеллекта.
Заключение
Трубка уже продается в Китае с 28 декабря две тысячи восемнадцатого года. Ее версии оценили:
- • шесть / сто двадцать восемь единиц – 430 «зеленых»;
- • восемь / сто двадцать восемь гигабайтов – 500 долларов;
- • восемь / двести пятьдесят шесть «гигов» – 570 «американских рублей».
Мобильник Honor View 20 увидят потребители китайской продукции на полках магазинов в Европейском Союзе и России в конце января. Презентация его состоится в Париже.