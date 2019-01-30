Honor View 20 – флагман компании в 2019

30.01.2019 05:05 Суровцев Максим Клуб: Обзоры

Бренд Huawei не так давно представил умный телефон Honor View 20. Он оснащен инструментом селфи на экране, главной камерой с 48 – мегапиксельным датчиком, 3D – сенсором ToF и мощной системой Кирин 980 HiSilicon.

В конце года популярный китайский производитель домашней электронной техники выпустил смартфон Nova 4, который впервые получил оптику, встроенную в дисплей. Теперь настало время применить такое решение в двадцатом образце Хонор, премьера которого состоялась в Европе двадцать второго января сего года.


Спецификация

  • • сегмент: флагманское устройство;
  • • операционка: Андроид 9 Pie;
  • • оверлей: Magic UI No 2.0;
  • • монитор: шесть целых и четыре десятых дюйма;
  • • жидкокристаллическая матрица IPS LCD;
  • • плотность пикселей: триста девяносто восемь точек на дюйм;
  • • процессор: Кремний Кирин 980;
  • • количество ядер: 8;
  • • графика: Mali – G No 76 MP10;
  • • ОЗУ: 8 гигабайтов;
  • • внутреннее хранилище (max): 256 единиц;
  • • поддержка флеш памяти до 256 ГБ;
  • • основной объектив: сорок восемь мегапикселей;
  • • электронная стабилизация изображений;
  • • осветительный диод, двухцветный, двойной;
  • • автофокус, обнаружение глубины;
  • • матрица No 2: двойной ToF 3D; 
  • • линза фронтальная: 25 МП;
  • • связь: Вай – Фай, Блютуз No 5.0, всемирная навигация (GPS), LTE;
  • • бесконтактные платежи NFC;
  • • USB No 3.1 (С), Dual SIM;
  • • распознавание личности: считыватель;
  • • масса: сто восемьдесят грамм;
  • • ячейка: четыре тысячи миллиампер – часов;
  • • зарядка мгновенная 22.5 ватт.

Внешний вид

Фаблет View 20 получил информационный блок в шесть целых и четыре десятых дюйма, форматом 19.25 к 9 и разрешением FullHD Plus. Слева есть небольшое отверстие (4.5 мм) для лицевого объектива. Оно значительно меньше, чем у Галактики A8S. Это связано с тем, что предприятие Хуавей сделало «дыру», не вырезая в экране место для оптики.

У нашего героя немного необычная задняя поверхность. Она имеет металлическую раму, в которой спрятан лоток для двух карт nanoSIM (одну из них можно заменить памятью Nano). Здесь вмонтирован соединитель USB типа C и разъем для громкоговорителя в три с половиной миллиметра.

Наибольшее внимание привлекает задняя часть корпуса с расположенными горизонтально линзами, под ними находится считыватель отпечатков рук. Китайцы использовали необычный узор из линий, соединяющихся под углом посередине в форме слегка сплюснутой буквы «V».

Сотовый гаджет доступен в красно – синем цвете и варианте под названием Magic Night Black. Последний оттенок отличается рисунком, который меняет колорит, когда смотреть на каркас под разными ракурсами.


 

Устройства для фото

Honor View 20 с матрицей в сорок восемь мегапикселей и инструментом ToF 3D выглядит необычно. Оптика состоит из модуля (48 МП), который предназначен для воспроизведения детальных снимков, а опция Quad – Bayer гарантирует качество картинок HDR. 

В узле используется программное обеспечение AI Vision, основанное на машинном обучении. Модель поддерживает режимы, известные по флагману Huawei, в том числе Super Night View, AI HDR или Super Slow Motion (запись в HD со скоростью девятьсот шестьдесят кадров в секунду).


 

Система ToF 3D имеет механизм повышения резкости и определяет глубину предметов с помощью основной линзы. Решение состоит в том, чтобы отобразить сцену в трехкратном измерении для:

  • • уменьшения искажений на кадрах, путем предоставления точных данных о форме объектов;
  • • создания 3D моделей, в том числе человеческих лиц;
  • • применения эффектов дополненной реальности и виртуальных аватаров;
  • • отслеживание objectum в кадре.

Прибор для селфи обладает двадцати пяти мегапиксельным модулем, который поддерживает автоматическое украшение физиономии, улучшение освещения. Китайские инженеры не представили здесь удивительных дополнительных функций.

Оборудование

Стоит отметить, что у девайса View 20 имеется режим рабочего стола, его разрешается применять в качестве Kinecta. Подобный контроллер для консоли Xbox передает пользовательский трафик на персонажей, отображаемые на телевизоре.

У флагмана из Китая действительно хорошая спецификация. Фаблет основан на чипе Kirin 980, который установлен на смартфоне Mate 20. Он имеет специальную систему рассеивания тепла и функционал графического процессора Turbo 2.0, что повышает производительность в совместимых играх.

Система HiSilicon работает с шестью или восемью гигабайтами оперативки (ОЗУ LPDDR4X). В электронной оболочке достаточно встроенной памяти. Накопитель энергии емкостью 4000 мАч можно наполнять электричеством с помощью технологии SuperCharge (22,5 Вт, 4,5 В / 5 А), через тридцать минут будет пятьдесят пять процентов мощности аккумулятора.

Связь осуществляется по технологии Link Turbo, она интеллектуальным способом (в зависимости от необходимости) переключается между Вай – Фай и LTE (или использует обе функции). Сбор данных (AI GPS) из двух частотных диапазонов управляется алгоритмами искусственного интеллекта.


 

Заключение

Трубка уже продается в Китае с 28 декабря две тысячи восемнадцатого года. Ее версии оценили:

  • • шесть / сто двадцать восемь единиц – 430 «зеленых»;
  • • восемь / сто двадцать восемь гигабайтов – 500 долларов;
  • • восемь / двести пятьдесят шесть «гигов» – 570 «американских рублей».

Мобильник Honor View 20 увидят потребители китайской продукции на полках магазинов в Европейском Союзе и России в конце января. Презентация его состоится в Париже.

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